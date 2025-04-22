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Аль-Вахда — Аль-Ахли, результат матча 22 апреля 2025, счёт 2:3, Саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Ахли» обыграл «Аль-Вахду» в матче 29-го тура Саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 29-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кинг Абдул Азиз» в Мекке (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 29-й тур
22 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
2 : 3
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Ибаньес – 6'     0:2 Галено – 58'     1:2 Аль-Хафит – 81'     1:3 Марез – 89'     2:3 Аль-Хаджи – 90+6'    

Счёт был открыт на шестой минуте. Голом отметился Рожер Ибаньес. На 58-й минуте Вендерсон Галено удвоил преимущество гостей. Ответ хозяев последовал на 81-й минуте. Автором гола стал Абдулла Аль-Хафит с передачи Крейга Гудвина. На 90-й минуте Рияд Марез забил третий гол в ворота гостей. Хозяева попытались отыграться на 90+6-й минуте, голом отметился Ала'а Аль-Хаджи.

После 29 сыгранных матчей «Аль-Ахли» располагается на третей строчке в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, набрав 61 очко. «Аль-Вахда» после аналогичного количества игр занимает шестнадцатое место, заработав 26 очков.

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