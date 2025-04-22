Александр Головин рассказал о предложении от «Зенита»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что интерес к его кандидатуре проявлял санкт-петербургский «Зенит».

— Тебя же «Зенит» время от времени зовёт к себе?

— Обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Клуб французской Лиги 1 заплатил московскому ЦСКА за переход россиянина, по данным СМИ, € 30 млн. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.