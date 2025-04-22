Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин рассказал о предложении от «Зенита»

Александр Головин рассказал о предложении от «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что интерес к его кандидатуре проявлял санкт-петербургский «Зенит».

— Тебя же «Зенит» время от времени зовёт к себе?
— Обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Клуб французской Лиги 1 заплатил московскому ЦСКА за переход россиянина, по данным СМИ, € 30 млн. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
Сафонов идёт за четырьмя трофеями в первый сезон в Европе. С россиянами такое вообще было?
Сафонов идёт за четырьмя трофеями в первый сезон в Европе. С россиянами такое вообще было?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android