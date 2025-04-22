АПОЭЛ одержал волевую победу в матче c «Арисом», Кокорин не играл

Завершился матч 32-го тура чемпионата Кипра (плей-офф чемпионов) между АПОЭЛом и «Арисом». Встреча проходила в Никосии на домашнем стадионе АПОЭЛа. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
На 36-й минуте гости открыли счёт во встрече. На 73-й минуте Константинос Лайфис сравнял счёт в матче. Победный год на 89-й минуте забил Юссеф Эль-Араби. Отметим, что форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле всю встречу, а также получил жёлтую карточку. Также на 95-й минуте игрок АПОЭЛа Маркиньос получил прямую красную карточку.
Отметим, что форвард «Ариса» Александр Кокорин пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.
АПОЭЛ остаётся на пятом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Арис» занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионов на Кипре с 68 очками за два тура до конца турнира. Отставание от лидирующего «Пафоса» составляет восемь очков.
- 22 апреля 2025
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