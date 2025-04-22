Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПОЭЛ одержал волевую победу в матче c «Арисом», Кокорин не играл

АПОЭЛ одержал волевую победу в матче c «Арисом», Кокорин не играл
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 32-го тура чемпионата Кипра (плей-офф чемпионов) между АПОЭЛом и «Арисом». Встреча проходила в Никосии на домашнем стадионе АПОЭЛа. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия
Окончен
2 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Струски – 35'     1:1 Лайфис – 73'     2:1 Эль-Араби – 88'    
Удаления: Маркиньос – 90+4' / нет

На 36-й минуте гости открыли счёт во встрече. На 73-й минуте Константинос Лайфис сравнял счёт в матче. Победный год на 89-й минуте забил Юссеф Эль-Араби. Отметим, что форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле всю встречу, а также получил жёлтую карточку. Также на 95-й минуте игрок АПОЭЛа Маркиньос получил прямую красную карточку.

Отметим, что форвард «Ариса» Александр Кокорин пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.

АПОЭЛ остаётся на пятом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Арис» занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионов на Кипре с 68 очками за два тура до конца турнира. Отставание от лидирующего «Пафоса» составляет восемь очков.

Турнирная таблица чемпионата Кипра
Календарь чемпионата Кипра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android