Барко и Бабич поделились эмоциями от посещения матча ХК «Спартак» в Кубке Гагарина

Футболисты футбольного «Спартака» Эсекьель Барко и Срджан Бабич посетили шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором хоккейная команда красно-белых принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1 ОТ.

«Счастлив, что здесь. Впервые на хоккее. Доволен, мне понравилась атмосфера», — поделился эмоциями от посещения хоккейного матча Барко.

«Я не впервые на хоккее, уже был два-три раза здесь. Надеюсь, что станем чемпионами. Мне нравится, это очень динамичная игра, не такая, как футбол (смеётся)», — сказал Бабич в видео на странице ХК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

Решающая встреча серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.

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Как появился «Спартак»: