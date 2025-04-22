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Барко и Бабич поделились эмоциями от посещения матча ХК «Спартак» в Кубке Гагарина

Барко и Бабич поделились эмоциями от посещения матча ХК «Спартак» в Кубке Гагарина
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Футболисты футбольного «Спартака» Эсекьель Барко и Срджан Бабич посетили шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором хоккейная команда красно-белых принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1 ОТ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

«Счастлив, что здесь. Впервые на хоккее. Доволен, мне понравилась атмосфера», — поделился эмоциями от посещения хоккейного матча Барко.

«Я не впервые на хоккее, уже был два-три раза здесь. Надеюсь, что станем чемпионами. Мне нравится, это очень динамичная игра, не такая, как футбол (смеётся)», — сказал Бабич в видео на странице ХК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

Решающая встреча серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.

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Как появился «Спартак»:

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