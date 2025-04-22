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Александр Головин: время очень быстро бежит, это пугает. Внутри мне 24

Александр Головин: время очень быстро бежит, это пугает. Внутри мне 24
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился деталями беседы про возраст с партнёром по команде Такуми Минамино.

— Тебе же скоро 30 лет.
— Вот именно, да (смеётся). Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в «Ливерпуль» взяли в 25 лет». А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.

— Тебе внутри 21?
— Ну нет, ладно. Внутри 24 (смеётся), — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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