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Стали известны имена двух хавбеков из АПЛ, которых хочет подписать «Манчестер Юнайтед»

Стали известны имена двух хавбеков из АПЛ, которых хочет подписать «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» составил список из двух полузащитников, которых клуб хочет подписать грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в этот список входят 21-летний хавбек «Кристал Пэлас» Адам Уортон и 27-летний футболист «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс. Однако подчёркивается, что «красным дьяволам» будет крайне тяжело подписать названных игроков ввиду их высокой стоимости и конкуренции с другими европейскими топ-клубами. При этом летом манкунианцы намерены продать полузащитников Кристиана Эриксена и Каземиро.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Гимарайнс сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

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