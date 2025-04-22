Стали известны имена двух хавбеков из АПЛ, которых хочет подписать «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» составил список из двух полузащитников, которых клуб хочет подписать грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в этот список входят 21-летний хавбек «Кристал Пэлас» Адам Уортон и 27-летний футболист «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс. Однако подчёркивается, что «красным дьяволам» будет крайне тяжело подписать названных игроков ввиду их высокой стоимости и конкуренции с другими европейскими топ-клубами. При этом летом манкунианцы намерены продать полузащитников Кристиана Эриксена и Каземиро.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Гимарайнс сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

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