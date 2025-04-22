17-летний Никита Массалыга вошёл в топ-6 самых юных дебютантов «Спартака» в XXI веке

Выйдя на замену в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3), крайний нападающий «Спартака» Никита Массалыга вошёл в шестёрку самых молодых дебютантов красно-белых в XXI веке (17 лет, 6 месяцев и 10 дней). Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.

На первом месте в данном рейтинге находится бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко, дебютировавший за красно-белых в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 6 дней. На второй строчке расположился экс-хавбек Александр Павленко (16 лет, 6 месяцев и 29 дней). Замыкает тройку лидеров бывший атакующий полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе (16 лет, 9 месяцев и 5 дней).

Материалы по теме Барко и Бабич поделились эмоциями от посещения матча ХК «Спартак» в Кубке Гагарина

Как появился «Спартак»: