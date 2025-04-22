17-летний Никита Массалыга вошёл в топ-6 самых юных дебютантов «Спартака» в XXI веке
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Выйдя на замену в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3), крайний нападающий «Спартака» Никита Массалыга вошёл в шестёрку самых молодых дебютантов красно-белых в XXI веке (17 лет, 6 месяцев и 10 дней). Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
На первом месте в данном рейтинге находится бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко, дебютировавший за красно-белых в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 6 дней. На второй строчке расположился экс-хавбек Александр Павленко (16 лет, 6 месяцев и 29 дней). Замыкает тройку лидеров бывший атакующий полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе (16 лет, 9 месяцев и 5 дней).
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