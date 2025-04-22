«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью в первом матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился первый матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Эспаньол». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра на встрече работал Хуан Луис Пулидо Сантана. Команды не выявили победителя, счёт матча — 1:1.

На 40-й минуте игры вингер Хавьер Пуадо вывел «Эспаньол» вперёд. На 57-й минуте центральный полузащитник «Валенсии» Хави Герра восстановил равенство в счёте.

«Эспаньол» и «Валенсия» занимают в турнирной таблице испанской Ла Лиги 13-е и 14-е место соответственно. У обеих команд по 39 очков. «Эспаньол» при этом имеет одну встречу в запасе.