Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валенсия — Эспаньол, результат матча 22 апреля 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью в первом матче 33-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился первый матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Эспаньол». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра на встрече работал Хуан Луис Пулидо Сантана. Команды не выявили победителя, счёт матча — 1:1.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Пуадо – 40'     1:1 Герра – 57'    

На 40-й минуте игры вингер Хавьер Пуадо вывел «Эспаньол» вперёд. На 57-й минуте центральный полузащитник «Валенсии» Хави Герра восстановил равенство в счёте.

«Эспаньол» и «Валенсия» занимают в турнирной таблице испанской Ла Лиги 13-е и 14-е место соответственно. У обеих команд по 39 очков. «Эспаньол» при этом имеет одну встречу в запасе.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Топ-события среды: «Интер» — «Милан», Кучеров vs Бобровский, Кубок Гагарина и баскетбол
Топ-события среды: «Интер» — «Милан», Кучеров vs Бобровский, Кубок Гагарина и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android