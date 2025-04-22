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Александр Головин поздравил Дзюбу с его рекордами в РПЛ и сборной России

Александр Головин поздравил Дзюбу с его рекордами в РПЛ и сборной России
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о бомбардирских рекордах нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Дзюба недавно рекорды побил.
— Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя. Артём — большой молодец. За клуб ещё точно достаточное количество голов забьёт, — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

9 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:2) форвард «Акрона» записал на свой счёт 234-й мяч в карьере, став абсолютным рекордсменом по голам в российском футболе. 19 марта Дзюба забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал лучшим снайпером в истории национальной команды.

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