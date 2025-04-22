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Фати впервые за полгода попал в стартовый состав «Барселоны»

Фати впервые за полгода попал в стартовый состав «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик впервые за долгое время выпустит нападающего Ансу Фати на поле в матче чемпионата Испании. 22-летний футболист попал в стартовый состав команды на встречу 33-го тура Ла Лиги с «Мальоркой». Об этом сообщила пресс-служба ФК «Барселона».

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка

Для Фати это появление в старте станет первым с осени 2024 года. Испанец лишь во второй раз за весь текущий сезон выйдет на поле с первых минут.

В этом сезоне Фати сыграл восемь встреч (менее 200 минут), но не смог отметиться результативными действиями. Контракт нападающего с клубом действителен до июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В предыдущем туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Сельтой» (4:3), а «Мальорка» сыграла вничью с «Леганесом» (0:0). В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первую строчку, заработав 73 очка. «Мальорка» идет седьмой (44).

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