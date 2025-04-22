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«МЮ» и «Челси» могут побороться за 17-летнего таланта из «Ривер Плейт» — Sky Sports

«МЮ» и «Челси» могут побороться за 17-летнего таланта из «Ривер Плейт» — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в контракте аргентинского футболиста указана сумма отступных в размере € 45 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Мастантуоно со стороны мадридского «Атлетико» и «Барселоны».

В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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