Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к четырём футболистам «Барселоны» — Sport.es

«Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» встретились со спортивным руководством «Барселоны», чтобы обсудить вопрос с потенциальной покупкой четырёх игроков сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Аль-Хиляль» проявляет активный интерес к крайнему нападающему каталонского клуба Рафинье. Бразильский футболист ведёт переговоры с «Барселоной» о новом контракте, однако стороны расходятся относительно его продолжительности и зарплаты.

«Аль-Насру» интересны защитники сине-гранатовых – Рональд Араухо и Жюль Кунде.

«Аль-Иттихад» проявляет интерес к полузащитнику каталонского клуба Френки де Йонгу, который мог подписать нидерландского футболиста ещё несколько месяцев назад. Но велика вероятность, что де Йонг продлит контракт.

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