Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пора меняться, ты же уже взрослый». Головин вспомнил забавный диалог с французским судьей

«Пора меняться, ты же уже взрослый». Головин вспомнил забавный диалог с французским судьей
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о судействе во французской Лиге 1.

— Судьи во Франции к тебе привыкли уже?
— О да. Помню, как-то разозлился на поле. Ко мне подошел судья: «Ты же хороший игрок, я тебя много лет знаю. Зачем ты так себя ведёшь? Пора меняться, ты же уже взрослый». А я ответил, что не буду меняться. Если вижу какие-то странные моменты — выскажу, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Во Франции воспитанник ЦСКА проводит седьмой сезон.

Материалы по теме
Сафонов — чемпион Франции! А кто из россиян раньше брал трофеи с клубами из топ-лиг?
Сафонов — чемпион Франции! А кто из россиян раньше брал трофеи с клубами из топ-лиг?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android