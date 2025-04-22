«Пора меняться, ты же уже взрослый». Головин вспомнил забавный диалог с французским судьей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о судействе во французской Лиге 1.

— Судьи во Франции к тебе привыкли уже?

— О да. Помню, как-то разозлился на поле. Ко мне подошел судья: «Ты же хороший игрок, я тебя много лет знаю. Зачем ты так себя ведёшь? Пора меняться, ты же уже взрослый». А я ответил, что не буду меняться. Если вижу какие-то странные моменты — выскажу, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Во Франции воспитанник ЦСКА проводит седьмой сезон.