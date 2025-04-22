Головин: хотел бы, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов — потому что там Сафонов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пожелал вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову победы в Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2025.

— Сафонова с титулом поздравил?

— Да, обменялись сообщениями. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» Лигу чемпионов взял из-за того, что Матвей там, — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции 5 апреля после победы над «Анже» (1:0) в матче 28-го тура Лиги 1. В Лиге чемпионов парижане вышли в полуфинал, победив по сумме двух встреч «Астон Виллу» (3:1, 2:3). В 1/2 финала турнира «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».