Mirror: покупка Осимхена — главный приоритет Аморима, «МЮ» готов заплатить £ 40 млн

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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести 26-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена за £ 40 млн (€ 46,8 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, приобретение Осимхена является основной трансферной целью главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима на грядущее лето. Португальский специалист считает, что нигерийский форвард сможет решить проблему «Манчестер Юнайтед» с голами.

В нынешнем сезоне форвард выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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