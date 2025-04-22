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Источник: Гризманн станет запасным в «Атлетико»

Источник: Гризманн станет запасным в «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн готовится получить роль запасного игрока. В предстоящем матче 33-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» француз может выйти на замену во второй раз подряд впервые с начала сезона-2022/2023. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, клуб рассматривает для Гризманна роль запасного, чтобы сохранить форму француза как можно дольше. 34-летний нападающий подошёл к заключительному отрезку сезона уставшим, что привело к снижению его результативности. За последние два месяца Гризманн ни разу не отметился голами. К тому же «Атлетико» видит в нём лидера, способного изменить ситуацию за последние 30 минут игры.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 22 млн.

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