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Только одной команде Рашфорд забивал чаще, чем «Ман Сити», в течение карьеры

Только одной команде Рашфорд забивал чаще, чем «Ман Сити», в течение карьеры
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Гол в матче с «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии стал седьмым для нападающего «Астон Виллы» Маркуса Рашфорда в ворота «горожан» в течение его карьеры. Больше 27-летний футболист забил только в ворота «Лестера» — восемь раз. Об этом сообщает WhoScored.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'    

Согласно данным источника, Рашфорд также семь раз поражал ворота «Ливерпуля». По шесть раз английский нападающий забивал «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. Матч между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон.

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