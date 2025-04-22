Только одной команде Рашфорд забивал чаще, чем «Ман Сити», в течение карьеры

Гол в матче с «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии стал седьмым для нападающего «Астон Виллы» Маркуса Рашфорда в ворота «горожан» в течение его карьеры. Больше 27-летний футболист забил только в ворота «Лестера» — восемь раз. Об этом сообщает WhoScored.

Согласно данным источника, Рашфорд также семь раз поражал ворота «Ливерпуля». По шесть раз английский нападающий забивал «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. Матч между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон.

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