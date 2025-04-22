Гол+пас Осимхена помогли «Галатасараю» выйти в финал Кубка Турции, разгромив «Коньяспор»

Завершился полуфинальный матч Кубка Турции, в котором встречались «Коньяспор» и «Галатасарай». В этой игре «львы» одержали победу со счётом 5:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. В конце первого тайма полузащитник Лукас Торрейра укрепил преимущество гостей. В начале второго тайма нападающий Роланд Шаллаи довёл счёт до разгромного с передачи Осимхена. На 53-й минуте футболист Педро сократил отставание «Коньяспора». На 55-й минуте Шаллаи оформил дубль. На 90+1-й минуте Юсуд Демир забил пятый гол «Галатасарая».

Благодаря этой победе команда Окана Бурука вышла в финал Кубка Турции, где сыграет с победителем пары «Трабзонспор» — «Гёзтепе».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: