Александр Головин рассказал о ценах за аренду квартиры в Монако

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о стоимости аренды своей квартиры, а также сравнил эту цену с расходами одноклубников на жильё.

— Что тебя отдельно выделяет от остальных игроков «Монако»?

— Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются. К нам вот пришёл новый форвард — Мика Биерет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены ещё выросли. И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашёл. Она действительно может стоить € 40 тыс. в месяц?» Я ответил, что да – он тогда очень удивился. Попросил меня показать ему свою – сделал – и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.

— Повезло тебе с арендодателем.

— Он живёт напротив меня: знает меня, на игры ходит. Видит, что я не тусовщик, который квартиру разносит. А цены выросли очень сильно. Наверное, спрос выше стал. Закария, который пришёл полтора года назад, тоже платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре, — рассказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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