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«Надеюсь, мои игроки не будут спать». Анчелотти иронично высказался о расписании матчей

«Надеюсь, мои игроки не будут спать». Анчелотти иронично высказался о расписании матчей
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал своё отношение к действующему календарю матчей. Ранее 65-летний специалист заявил, что «сливочные» будут бойкотировать встречи Примеры, если перерыв между играми продолжит составлять менее 72 часов.

«Расписание? Я не жалуюсь на него. Подобное может случиться. Возможно, было бы лучше играть не в 21:30, потому что в это время многие люди уже спят. Надеюсь, мои футболисты не будут спать завтра», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра, 23 апреля, «Реал» встретится с «Хетафе» в матче 33-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

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