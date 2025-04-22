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Нант— ПСЖ, результат матча 22 апреля 2025, счёт 1:1, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1
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Завершился матч 29-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ». Игра была перенесена из-за участия парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного судьи встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Команды не смогли выявить победителя, счёт — 1:1.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
22 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 33'     1:1 Дуглас – 83'    

Первый гол в игре был забит на 33-й минуте. С передачи вингера Ли Кан Ина отличился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 84-й минуте полузащитник «Нанта» Дуглас сравнял счёт. Голкипер Матвей Сафонов попал в заявку парижан, но на поле не появился.

«ПСЖ», оформивший досрочную победу в чемпионате Франции 5 апреля, довёл количество набранных в сезоне очков до 78 и увеличил отрыв от «Марселя» до 23 очков. «Нант» с 31 очком в 30 матчах располагается на 14-й строчке.

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