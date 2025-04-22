Анчелотти высказался о ситуации с фанатами «Реала», освиставшими Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с тем, что болельщики «сливочных» освистали нападающего Килиана Мбаппе во время матча 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0). При этом сам форвард пропустил встречу из-за дисквалификации, однако наблюдал за игрой с трибун.
Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'
«Свист болельщиков в адрес Мбаппе? Его задевает только то, что он не может помочь команде. Килиан делает всё возможное, чтобы быть с нами в субботу», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
В субботу, 26 апреля, состоится финальная встреча Кубка Испании, в которой «Реал» сыграет с «Барселоной».
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