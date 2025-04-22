Результаты матчей чемпионата Англии 22 апреля

22 апреля в 34-м туре английской Премьер-лиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Англии 22 апреля:

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 79 очков за 33 игры. На второй строчке располагается «Арсенал», который заработал 66 очков в 33 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» с 61 очком после 34 матчей. В зоне вылета английской Премьер-лиги находятся «Саутгемптон», набравший 11 очков, «Лестер» с 18 очками и «Ипсвич Таун», заработавший 21 очко.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: