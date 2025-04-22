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Украина и Россия занимают 26-е и 27-е места в рейтинге УЕФА за три последних сезона

Украина и Россия занимают 26-е и 27-е места в рейтинге УЕФА за три последних сезона
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Россия занимает в клубном рейтинге УЕФА 27-е место по итогам трёх последних сезонов. Начиная с сезона-2022/2023, в активе страны 12,999 балла в таблице. Соответствующие данные были опубликованы платформой Football Meets Data в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, с сезона-2022/2023 российские команды не принимают участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, а в рейтинг страны по итогам каждого года добавляется 4,333 балла — минимальный показатель за пять предшествующих сезонов. Строчкой выше России находится Украина, у которой 13,400 балла за три сезона.

Лидерами рейтинга являются Англия (67,196), Италия (64,544), Испания (55,884), Германия (54,903) и Франция (45,690). Кроме того, английские команды набрали больше всех очков и в сезоне-2024/2025. В их активе 26,821 балла.

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