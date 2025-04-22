«Барселона» провела худший тайм в истории Ла Лиги за 21 год

«Барселона» не смогла открыть счёт в первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Команда Ханс-Дитера Флика нанесла 24 удара по воротам до перерыва, не забив при этом ни одного гола. Это самое большое количество ударов, которые команда Ла Лиги нанесла в первом тайме без забитых мячей с сезона-2003/2004.

Отметим, что в начале второго тайма хозяева открыли счёт во встрече.

«Барселона» увеличит отрыв от идущего вторым мадридского «Реала» до семи очков, если сможет добыть победу в сегодняшней встрече. На текущий момент у сине-гранатовых 73 очка в турнирной таблице Ла Лиги после 32 матчей. «Мальорка» занимает седьмую строчку, заработав 44 очка в аналогичном количестве игр.