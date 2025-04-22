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Манчестер Сити — Астон Вилла 2:1, результат матча 34-го тура АПЛ 22 апреля 2025 года

«Манчестер Сити» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив на 90+4-й минуте
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «горожан».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'     2:1 Нунес – 90+4'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Бернарду Силва. На 18-й минуте крайний нападающий гостей Маркус Рашфорд восстановил равновесие, забив с пенальти. На 90+4-й минуте полузащитник Матеус Нунес вывел манкунианцев вперёд.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 61 очко за 34 матча. «Астон Вилла» заработала 57 очков после 34 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 79 очков за 33 встречи.

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