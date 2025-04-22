«Манчестер Сити» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив на 90+4-й минуте

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «горожан».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Бернарду Силва. На 18-й минуте крайний нападающий гостей Маркус Рашфорд восстановил равновесие, забив с пенальти. На 90+4-й минуте полузащитник Матеус Нунес вывел манкунианцев вперёд.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 61 очко за 34 матча. «Астон Вилла» заработала 57 очков после 34 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 79 очков за 33 встречи.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: