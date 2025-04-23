Во вторник, 22 апреля, в 33-м туре испанской Ла Лиги состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 22 апреля:

«Валенсия» — «Эспаньол» — 1:1;

«Барселона» — «Мальорка» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 76 очков за 33 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 69 очков в 32 матчах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками. В зоне вылета находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 29 очков, и «Алавес» с 31 очком.