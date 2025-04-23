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В топ-5 лигах только у «Барселоны» и «Тоттенхэма» пять игроков забили 10+ голов в сезоне

В топ-5 лигах только у «Барселоны» и «Тоттенхэма» пять игроков забили 10+ голов в сезоне
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«Барселона» и «Тоттенхэм» — единственные команды в топ-5 лигах нынешнего сезона, в которых пять футболистов забили как минимум 10 голов во всех соревнованиях. Об этом информирует Opta.

В составе сине-гранатовых этими игроками являются Роберт Левандовски (40), Рафинья (30), Ламин Ямаль (14), Ферран Торрес (17) и Даниэль Ольмо (10).

В «Тоттенхэме» как минимум 10 раз ворота соперника поражали следующие футболисты: Бреннан Джонсон (16), Доминик Соланке (12), Сон Хын Мин (11), Джеймс Мэддисон (11) и Деян Кулушевски (10).

Оба клуба дошли до стадии полуфинала еврокубков. «Барселона» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, Тоттенхэм» — в полуфинале Лиги Европы.

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