В топ-5 лигах только у «Барселоны» и «Тоттенхэма» пять игроков забили 10+ голов в сезоне

«Барселона» и «Тоттенхэм» — единственные команды в топ-5 лигах нынешнего сезона, в которых пять футболистов забили как минимум 10 голов во всех соревнованиях. Об этом информирует Opta.
В составе сине-гранатовых этими игроками являются Роберт Левандовски (40), Рафинья (30), Ламин Ямаль (14), Ферран Торрес (17) и Даниэль Ольмо (10).
В «Тоттенхэме» как минимум 10 раз ворота соперника поражали следующие футболисты: Бреннан Джонсон (16), Доминик Соланке (12), Сон Хын Мин (11), Джеймс Мэддисон (11) и Деян Кулушевски (10).
Оба клуба дошли до стадии полуфинала еврокубков. «Барселона» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, Тоттенхэм» — в полуфинале Лиги Европы.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: