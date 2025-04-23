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Барселона — Мальорка, результат матча 22 апреля 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге
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Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Мальоркой». Команды встречались на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в столице Каталонии. В качестве главного арбитра игру обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу с минимальным преимуществом в счёте праздновала «Барселона» — 1:0.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ольмо – 46'    

Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте. Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо отличился после передачи защитника Эрика Гарсии.

Победа позволила «Барселоне» довести количество набранных в сезоне очков до 76. Отрыв от мадридского «Реала», у которого есть одна игра в запасе, составляет семь очков. «Мальорка» осталась на седьмом месте в турнирной таблице. У команды по-прежнему 44 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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