«Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Мальоркой». Команды встречались на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в столице Каталонии. В качестве главного арбитра игру обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу с минимальным преимуществом в счёте праздновала «Барселона» — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте. Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо отличился после передачи защитника Эрика Гарсии.

Победа позволила «Барселоне» довести количество набранных в сезоне очков до 76. Отрыв от мадридского «Реала», у которого есть одна игра в запасе, составляет семь очков. «Мальорка» осталась на седьмом месте в турнирной таблице. У команды по-прежнему 44 очка.