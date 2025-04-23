«ПСЖ» побил рекорд «Милана» по серии без поражений на выезде в истории топ-5 лиг

Сыграв вничью с «Нантом» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции, «ПСЖ» побил рекорд «Милана» по длительности беспроигрышной серии в выездных встречах в истории топ-5 лиг Европы. В 39 гостевых матчах французский гранд одержал 30 побед и девять раз сыграл вничью. Об этом сообщает Squawka.

«Милан» установил рекорд в 1993 году.

После 30 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 78 очков и занимает первое место, досрочно став чемпионом. В следующем туре команда Луиса Энрике встретится с «Ниццей». Игра состоится 25 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: