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«ПСЖ» побил рекорд «Милана» по серии без поражений на выезде в истории топ-5 лиг

«ПСЖ» побил рекорд «Милана» по серии без поражений на выезде в истории топ-5 лиг
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Сыграв вничью с «Нантом» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции, «ПСЖ» побил рекорд «Милана» по длительности беспроигрышной серии в выездных встречах в истории топ-5 лиг Европы. В 39 гостевых матчах французский гранд одержал 30 побед и девять раз сыграл вничью. Об этом сообщает Squawka.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
22 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 33'     1:1 Дуглас – 83'    

«Милан» установил рекорд в 1993 году.

После 30 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 78 очков и занимает первое место, досрочно став чемпионом. В следующем туре команда Луиса Энрике встретится с «Ниццей». Игра состоится 25 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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