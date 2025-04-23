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Иньеста высказался о шансах «Барселоны» взять требл в нынешнем сезоне

Иньеста высказался о шансах «Барселоны» взять требл в нынешнем сезоне
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил шансы сине-гранатовых выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании в нынешнем сезоне.

«Не будет преувеличением сказать, что мы рассуждаем о требле [«Барселоны»] из-за того, что показывает команда. Они лидируют в Ла Лиге, являются финалистами Кубка Испании и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Завоевать требл трудно, но, надеюсь, мы сможем это почувствовать. В следующих играх всё решится», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

После 33 матчей испанской Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место, опережая мадридский «Реал» на семь очков, однако у «сливочных» есть игра в запасе.

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