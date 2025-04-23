«Бавария» может вернуть Пальинью «Фулхэму», у него 932 минуты после трансфера за € 51 млн

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с португальским полузащитником Жоау Пальиньей. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немецкий клуб может продать опорника в «Фулхэм», который заинтересован в возвращении футболиста.

Напомним, Пальинья перебрался в «Баварию» из «Фулхэма» перед стартом текущего сезона за € 51 млн. По данным источника, мюнхенцы готовы вернуть игрока, но хотели бы отбить часть средств, потраченных на его трансфер прошлым летом.

Всего на счету португальца 932 минуты за «Баварию» во всех турнирах. Пальинья появился на поле в 22 встречах и не отметился ни одним результативным действием. Контракт 29-летнего хавбека истекает летом 2028 года. Помимо «Фулхэма», на игрока претендует «Вест Хэм».