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«Барселона» — первая команда c 40+ ударами за матч за последние три сезона в топ-5 лигах

«Барселона» — первая команда c 40+ ударами за матч за последние три сезона в топ-5 лигах
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В матче 33-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0) «Барселона» нанесла 40 ударов по воротам соперника. Сине-гранатовые стали первой командой, ударившей как минимум 40 раз в одной игре в топ-5 лигах Европы за последние три сезона. Об этом сообщает Sofascore Football в соцсети Х (ранее Twitter).

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ольмо – 46'    

Согласно данным источника, «Барселона» также впервые нанесла как минимум 40 ударов в одной встрече с момента начала подсчёта подобной статистики (556 матчей с августа 2015 года).

После 33 встреч испанской Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место, опережая мадридский «Реал» на семь очков, однако у «сливочных» есть игра в запасе.

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