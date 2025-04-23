«Барселона» — первая команда c 40+ ударами за матч за последние три сезона в топ-5 лигах

В матче 33-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0) «Барселона» нанесла 40 ударов по воротам соперника. Сине-гранатовые стали первой командой, ударившей как минимум 40 раз в одной игре в топ-5 лигах Европы за последние три сезона. Об этом сообщает Sofascore Football в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, «Барселона» также впервые нанесла как минимум 40 ударов в одной встрече с момента начала подсчёта подобной статистики (556 матчей с августа 2015 года).

После 33 встреч испанской Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место, опережая мадридский «Реал» на семь очков, однако у «сливочных» есть игра в запасе.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: