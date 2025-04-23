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Педри обновил статистический рекорд текущего сезона Ла Лиги

Педри обновил статистический рекорд текущего сезона Ла Лиги
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Полузащитник «Барселоны» Педри в матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0) установил статистический рекорд сезона-2024/2025 по количеству возвратов мяча в одной встрече. Об этом сообщает Squawka.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ольмо – 46'    

По информации источника, за игру с «островитянами» Педри удалось вернуть мяч каталонцам 18 раз, что на один больше его собственного рекорда текущего сезона чемпионата Испании, установленного в минувшем туре в матче с «Сельтой» (4:3) — 17 возвратов владения.

В нынешнем сезоне 22-летний испанец принял участие в 51 встрече во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн.

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