Тренер «Барселоны» Флик объяснил выход Ансу Фати в старте впервые за полгода

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о попадании в стартовый состав команды нападающего Ансу Фати впервые за долгое время во встрече чемпионата Испании с «Мальоркой» в рамках 33-го тура Ла Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

«Ансу Фати, Эктор Форт… Все проделали отличную работу: приятно видеть, что каждый из игроков чувствует себя частью команды. Их выход в старте? Моя задача — управлять игровыми минутами футболистов, учитывая расписание и всегда думая о следующем матче, который является самым важным», — приводит слова Флика Sport.es.

Фати в этой встрече провёл 62 минуты и был заменён на Рафинью. Всего в этом сезоне 22-летний испанский вингер сыграл 10 встреч (253 минуты), но не смог отметиться результативными действиями. Контракт нападающего с клубом действителен до июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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