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Стало известно, когда Клопп может вернуться к тренерской работе

Стало известно, когда Клопп может вернуться к тренерской работе
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует возвращаться к тренерской деятельности в ближайшее время.

Как сообщает журналист Сэм Уоллес в соцсетях, 57-летний специалист подождёт до 2026 года, прежде чем примет решение относительно своего тренерского будущего. Он вернётся к работе наставником не раньше лета следующего года.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

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