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Флик высказался о предстоящей игре «Барселоны» с «Реалом» в финале Кубка Испании

Флик высказался о предстоящей игре «Барселоны» с «Реалом» в финале Кубка Испании
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей встрече в рамках финального матча Кубка Испании сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом». Игра состоится 26 апреля в Севилье.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошо ли иметь на один выходной меньше «Реала»? Может быть, а может и не быть. Мы также сыграли много встреч в другой ситуации. У «Мадрида» отличная команда и один из лучших тренеров в мире. Анчелотти — джентльмен, я испытываю к нему огромное уважение. В субботу мы будем играть против «Мадрида» Карло, и я с удовольствием посмотрю матч, потому что Анчелотти — невероятный тренер.

«Барса» и «Реал» Мадрид — великие команды, и вполне естественно, что титулы разыгрываются между лучшими командами. Нам предстоит провести с ними ещё две встречи, мы хотим взять Кубок и лигу и должны их победить. Это будет нелегко, но мы должны сосредоточиться на них», — приводит слова Флика AS.

По итогам 33 матчей испанской Ла Лиги «Барселона» набрала 76 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на семь очков. Однако у «сливочных» есть игра в запасе.

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