Мостовой ответил на вопрос, какое место должен занять «Спартак» по итогам сезона в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«С учётом того, что есть в клубе — состав, тренер, финансовые ресурсы — «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в первой тройке», — цитирует Мостового «РИА Новости Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50).

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