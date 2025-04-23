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Арсен Захарян вернулся к тренировкам на поле — источник

Арсен Захарян вернулся к тренировкам на поле — источник
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал тренировочную работу на поле. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, связанный с пресс‑службой баскского клуба.

По информации источника, Захарян выполняет упражнения с высокой интенсивностью, однако футболист ещё не начал работу в общей группе вместе с командой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Захарян досрочно завершил сезон из‑за рецидива травмы и восстановится лишь к началу предсезонных сборов клуба.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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