Александр Гришин назвал слабую сторону «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о сильных и слабых сторонах московского «Спартака» перед дерби с армейцами в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В линии нападения «Спартак» очень силён, но в обороне большие проблемы. Будет решающая игра с ЦСКА. Если «Спартак» выиграет, то включится в гонку. Если проиграет, то будет бороться за третье место», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке, имея в активе 48 очков.

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