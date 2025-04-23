Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин назвал слабую сторону «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Александр Гришин назвал слабую сторону «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о сильных и слабых сторонах московского «Спартака» перед дерби с армейцами в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В линии нападения «Спартак» очень силён, но в обороне большие проблемы. Будет решающая игра с ЦСКА. Если «Спартак» выиграет, то включится в гонку. Если проиграет, то будет бороться за третье место», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке, имея в активе 48 очков.

Материалы по теме
Семшов высказался о фаворите предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android