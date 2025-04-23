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Флик отреагировал на слухи о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»

Флик отреагировал на слухи о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Неприятно наблюдать за происходящим с Анчелотти. Он выиграл с «Реалом» всё, я испытываю к нему огромное уважение», – приводит слова Флика Barca Times в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 76 очков за 33 игры. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке, заработав 69 очков.

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