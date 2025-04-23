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Гвардиола прокомментировал вырванную в концовке победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»

Гвардиола прокомментировал вырванную в концовке победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча завершилась со счётом 2:1. «Горожане» забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'     2:1 Нунес – 90+4'    

«Я очень счастлив. Мы входим в последние четыре игры сезона и боремся за Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие четыре матча, то решим важнейший вопрос всего сезона.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что мы играли против «Астон Виллы», одной из лучших команд, что вы могли видеть в матчах против «Ньюкасла» и «ПСЖ». Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

На данный момент «Сити» идёт третьим в АПЛ, набрав 61 очко. «Астон Вилла» находится на седьмом месте, имея в своём активе 57 очков.

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