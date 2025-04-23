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Унаи Эмери высказался об упущенной ничьей в матче с «Манчестер Сити»

Унаи Эмери высказался об упущенной ничьей в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'     2:1 Нунес – 90+4'    

«Мы уступили в самой концовке матча, но сыграли достойно — были близки к ничьей. «Астон Вилла» старалась выиграть матч, в том числе с помощью замен, но соперник сделал то же самое и сумел забить», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 61 очко за 34 матча. «Астон Вилла» заработала 57 очков после 34 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 79 очков за 33 встречи.

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