Унаи Эмери высказался об упущенной ничьей в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы уступили в самой концовке матча, но сыграли достойно — были близки к ничьей. «Астон Вилла» старалась выиграть матч, в том числе с помощью замен, но соперник сделал то же самое и сумел забить», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 61 очко за 34 матча. «Астон Вилла» заработала 57 очков после 34 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 79 очков за 33 встречи.