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Анатолий Тимощук оценил свой вклад в историю «Зенита»

Анатолий Тимощук оценил свой вклад в историю «Зенита»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил свой вклад в историю санкт-петербургского клуба.

«Вклад весомый, но в клубе есть много настоящих легенд, которые долго выступали за «Зенит». Я мог достичь большего здесь в плане игры, но так сложилась моя карьера», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за петербургский «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Шахтёр».

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