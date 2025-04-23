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Стали известны подробности по будущему Винисиуса на фоне слухов об уходе из «Реала»

Стали известны подробности по будущему Винисиуса на фоне слухов об уходе из «Реала»
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Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не покинет мадридский гранд и продлит контракт с клубом сроком ещё на 2-3 сезона. Об этом сообщает испанское издание El Larguero в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский вингер проигнорировал очередное выгодное предложение о переезде в Саудовскую Аравию и твёрдо хочет остаться в испанском клубе.

Отмечается, что саудовцы всё ещё надеются осуществить этот крупный трансфер, который станет беспрецедентным с точки зрения суммы трансфера и зарплаты.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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