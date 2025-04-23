Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Те, кто хотят отставки — идиоты». Генич — о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»

«Те, кто хотят отставки — идиоты». Генич — о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Верить во всё, что пишут в прессе, разумеется, нельзя. Хотя мне кажется, что уход Карло Анчелотти именно сейчас как никогда близок. Уходит из команды его сын, уходит работать сольно. Недооценивать роль Давиде Анчелотти в тренерском штате не надо, у них с Анчелотти-старшим хорошая связка.

Если посмотреть, то три года работы главным тренером «Реала» — это, пожалуй, максимум. Находиться под таким колоссальнейшим давлением, где ничья с «Алавесом» приравнивается к позору испанского футбола. Всё время нужен результат: победа в Кубке Испании, в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании. У болельщиков память короткая. Те, кто пишет и требует сейчас отставки Анчелотти, просто идиоты. Анчелотти нельзя увольняться результат, нельзя разбрасываться такими тренерами.

Анчелотти, на мой взгляд, свой отрезок в «Реале» отработал блестяще. В СМИ пишут, что не исключено, что матч с «Барселоной» будет последним для него, особенно если «Реал» проиграет. Если Анчелотти выиграет этот матч, то тоже было бы красиво уйти с поднятым трофеем и запомниться именно таким», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Ранее в СМИ сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист, который возглавляет команду с 2021 года, имеет действующий контракт с клубом до 2026 года.

Материалы по теме
Флик высказался о предстоящей игре «Барселоны» с «Реалом» в финале Кубка Испании

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android