«Те, кто хотят отставки — идиоты». Генич — о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Верить во всё, что пишут в прессе, разумеется, нельзя. Хотя мне кажется, что уход Карло Анчелотти именно сейчас как никогда близок. Уходит из команды его сын, уходит работать сольно. Недооценивать роль Давиде Анчелотти в тренерском штате не надо, у них с Анчелотти-старшим хорошая связка.

Если посмотреть, то три года работы главным тренером «Реала» — это, пожалуй, максимум. Находиться под таким колоссальнейшим давлением, где ничья с «Алавесом» приравнивается к позору испанского футбола. Всё время нужен результат: победа в Кубке Испании, в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании. У болельщиков память короткая. Те, кто пишет и требует сейчас отставки Анчелотти, просто идиоты. Анчелотти нельзя увольняться результат, нельзя разбрасываться такими тренерами.

Анчелотти, на мой взгляд, свой отрезок в «Реале» отработал блестяще. В СМИ пишут, что не исключено, что матч с «Барселоной» будет последним для него, особенно если «Реал» проиграет. Если Анчелотти выиграет этот матч, то тоже было бы красиво уйти с поднятым трофеем и запомниться именно таким», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Ранее в СМИ сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист, который возглавляет команду с 2021 года, имеет действующий контракт с клубом до 2026 года.

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