Тимощук сделал выбор между победами «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о победах петербургского клуба в Кубке и Суперкубке УЕФА.

«Лично для меня в турнирном плане важнее Кубок УЕФА. Но по ощущению европейского значения Суперкубок в то время для обладателя Кубка УЕФА считался выше, потому что ты обыгрываешь победителя Лиги чемпионов. Это была первая победа в Суперкубке в истории российского футбола и «Зенита», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за петербургский «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Шахтёр».