Стала известна степень готовности Мбаппе к финалу Кубка Испании с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе полностью готов сыграть в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной», который пройдёт 26 апреля. Об этом сообщает журналист Relevo Хорхе Пикон в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, форвард не выйдет на поле в выездной встрече 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе» в качестве меры предосторожности. Сам футболист уже тренируется с командой и сможет выйти на поле в «эль класико».

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил повреждение лодыжки.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 50 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: