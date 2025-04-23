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Генич назвал главного кандидата на замену Анчелотти в «Реале»

Генич назвал главного кандидата на замену Анчелотти в «Реале»
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Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможной кандидатуре на пост главного тренера мадридского «Реала» в случае ухода итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Кто бы мог заменить Анчелотти? Пишут про Юргена Клоппа. Ни за что. Вот просто, на мой взгляд, для данного подбора игроков в мадридском «Реале» Клопп со своими игровыми ценностями не совсем подходящая фигура для этого клуба.

На поверхности, конечно, кандидатура Хаби Алонсо. По-моему, тут двух мнений быть не может после того, что он сделал с леверкузенским «Байером». Хаби Алонсо — это идеальная фигура. Я бы ещё порекомендовал Леонида Викторовича Слуцкого, но он в Шанхае, у него там контракт. А с Хаби Алонсо договориться можно», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Ранее в СМИ упоминалось о возможном уходе Карло Анчелотти с должности главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист руководит командой с 2021 года, и его контракт с клубом действует до 2026 года.

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