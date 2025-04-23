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Тимощук поделился воспоминаниями о проигранном финале Лиги чемпионов 2012 года

Тимощук поделился воспоминаниями о проигранном финале Лиги чемпионов 2012 года
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Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о проигранном финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси» в 2012 году.

Лига чемпионов . Финал. 1-й матч
19 мая 2012, суббота. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Мюллер – 83'     1:1 Дрогба – 88'    

«Больше всего присутствовала пустота. Но не из-за футбола, а из-за результата. Потому что у «Челси» тогда очень повезло. Я вижу статистику и не могу поверить, что такие матчи можно проиграть. Мы в игре, и в серии пенальти вели. К тому же мы играли дома, это было бы уникальное событие». — приводит слова Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за петербургский «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Шахтёр».

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